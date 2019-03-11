GIGABYTE C200 Glass выглядит стильно

Производителям компьютерного железа в последнее время крайне тяжело привлекать к себе внимание, ведь пользователи уже все видели и пробовали, их тяжело удивить или хотя бы вызвать интерес. Ради привлечения внимания некоторые компании идут на весьма неожиданные шаги. Например, вот был представлен корпус GIGABYTE C200 Glass, который может похвастаться наличием сразу двух стеклянных панелей на корпусе. На фронтальной полностью вся площадь занята стеклом и сбоку, естественно, тоже есть стеклянное окно. Могу лишь сказать, что за красотой кроется весьма непрактичное решение, ведь воздух внутрь через лицевую панель попадать не будет. Зато выглядит решение крайне красиво и при наличии классных комплектующих можно будет спокойно собрать систему мечты.