GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti готова к продаже

Несколько минут назад была представлена целая россыпь видеокарт GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti, которые позволят вам получить необходимую производительность за вполне адекватные деньги. На текущий момент официальной цены именно для этих карт нет, но мы владеем некоторой информацией и можем смело заявить, что это лучший выбор на текущий момент, если вы хотите получить идеальное соотношение цены к качеству. Новинка в полтора раза мощнее GTX 1060, так что вы получаете приличный прирост производительности, плюс ценник адекватный и отличные параметры. Обязательно советую посмотреть в сторону этой новинки, если вы уже давно хотели обновить свой компьютер и не планировали разоряться на топовые модели видеокарт линейки RTX.