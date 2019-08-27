GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super в белом корпусе

Официально представлена видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super, которая, к нашему большому удивлению, выполнена в белом цвете. Это действительно новость, так как ранее производитель придерживался черных цветов и делал свои видеокарты более строгими и дерзкими, а теперь вот устройство выполнено в белом варианте корпуса и выглядит это крайне привлекательно. Сейчас при наличии действительно большого количества разнообразных моделей видеокарт собрать красивый корпус в белом варианте очень тяжело, так как красивых новинок нет, а брать устаревшие старые модели просто не хочется. Стоимость модели пока что никто не называет, так что говорить пока что рано о конкуренции с основными игроками на рынке. Но, мы очень ждем релиза.