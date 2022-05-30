GIGABYTE представил новый игровой корпус — AORUS C500 GLASS

Компания GIGABYTE, ведущий мировой производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня объявила о выпуске нового игрового корпуса формата Mid-Tower — AORUS C500 GLASS, обеспечивающего превосходное охлаждение, оптимизированную конструкцию воздушного потока и поддержку материнских плат до E-ATX. Кроме того, он поддерживает систему водяного охлаждения до 420 мм, что позволяет добиться экстремального охлаждения и производительности всего корпуса.

Что касается сборки, AORUS предлагает простые и удобные идеи, такие как превосходное управление кабелями, передняя панель с поворотной дверью, панель из закаленного стекла с защитой от падения и т. д. Кроме того, пользователи могут загрузить программное обеспечение RGB FUSION 2.0, чтобы настроить различные эффекты и цвета RGB-подсветки, чтобы сделать игровой корпус идеальным для работы со всеми устройствами AORUS и собрать как изумительное произведение искусства.

Конструкция воздушного потока корпуса является одним из факторов, влияющих на внутренние тепловые характеристики. AORUS C500 GLASS в основном разработан с крупной сеткой и вентиляционными отверстиями на передней и верхней панелях. Увеличение вентилируемой поверхности может обеспечить больший поток воздуха в корпус для лучшего рассеивания тепла, что позволяет пользователям сделать систему более прохладной и наслаждаться стабильной производительностью.

Игровой корпус AORUS C500 GLASS идеально подходит для установки всех компонентов AORUS. В AORUS C500 GLASS можно установить материнские платы E-ATX, процессорные кулеры высотой 190 мм, видеокарты длиной 420 мм и блоки питания длиной 220 мм. Система вентиляторов поддерживает три 140-мм или 120-мм вентилятора на передней панели, два 140-мм или три 120-мм вентилятора на верхней панели и один 140-мм или два 120-мм вентилятора на задней панели. Кроме того, AORUS C500 GLASS поставляется с тремя предустановленными 120-мм вентиляторами ARGB и PWM спереди и 120-мм вентилятором ARGB и PWM сзади. Системы жидкостного охлаждения имеют радиатор размером не более 420 мм спереди, не более 360 мм сверху и не более 140 мм сзади. Для установки на жесткий диск он может поддерживать 2 комплекта 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и 2 комплекта 3,5-дюймовых жестких дисков с исключительным пространством для установки и 3,5-дюймовым

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