GIGABYTE представила две видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ

GIGABYTE представила две модели графических карт нестандартного дизайна: RTX 2060 D6 12G и более крупную RTX 2060 WindForce OC 12G.

Это не просто RTX 2060 с удвоенным объемом памяти, но и с увеличением количества ядер CUDA до 2176 по сравнению с 1920 у прошлой модели. Что отличает RTX 2060 12 GB от RTX 2060 SUPER, так это то, что шина памяти по-прежнему имеет 192-битную ширину по сравнению с 256-битной.

GIGABYTE RTX 2060 12 GB D6 оснащен более компактным охлаждающим устройством WindForce 2X, в котором используется пара 90-мм вентиляторов. Эта видеокарта использует эталонную тактовую частоту NVIDIA в 1650 МГц. RTX 2060 12 GB WindForce OC, с другой стороны, имеет большую конструкцию платы длиной 26,5 см, со 100-миллиметровыми вентиляторами и более тяжелым радиатором. Эта карта имеет небольшой заводской разгон с разгоном GPU на 1680 МГц. Для питания обеих карт используется один 8-контактный разъем питания PCIe. Цену компания не раскрывает.