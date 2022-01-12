GIGABYTE выпустила видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня анонсировала обновленные версии видеокарт GeForce RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти. GIGABYTE предлагает потребителям различные серии, чтобы удовлетворить потребности большего числа клиентов. Серия AORUS рекомендуется для энтузиастов, которым нужна максимальная производительность и яркий внешний вид RGB. Серия GAMING OC — лучший выбор для геймеров, стремящихся к производительности. В дополнение к превосходной системе охлаждения и характерному внешнему виду каждой серии графических карт, они были обновлены до 12 ГБ памяти, чтобы удовлетворить потребности новейших игр с интенсивным использованием графики 4K и создания сложных 3D-изображений.

Видеокарта AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 12G оснащена системой охлаждения MAX-Covered, которая включает в себя три уникальных лопастных вентилятора с конструкцией ветрового когтя и попеременным вращением для обеспечения оптимального воздушного потока по всему радиатору. Большой радиатор и несколько композитных тепловых трубок позволяют быстро рассеивать тепло от графического процессора и видеопамяти. В сочетании с технологией охлаждения экрана GIGABYTE расширенные ребра радиатора пропускают воздух, образуя чрезвычайно эффективную систему рассеивания тепла, обеспечивающую стабильную работу.

Видеокарта GeForce RTX 3080 GAMING OC 12G оснащена системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE 3X с тремя уникальными лопастными вентиляторами, чередующимся вращением, большой медной пластиной, непосредственно касающейся GPU, композитными медными тепловыми трубками и 3D-эффектом. Активные вентиляторы, которые работают вместе, чтобы обеспечить эффективное рассеивание тепла. В вентиляторах WINDFORCE используется нанографеновая смазка, которая продлевает срок службы вентилятора в 2 раза, обеспечивая почти такой же срок службы двойного шарикоподшипника, обеспечивая при этом бесшумную работу. RGB Fusion 2.0 позволяет пользователям настраивать цвет подсветки и различные специальные эффекты, а также синхронизировать их с другими устройствами AORUS. Благодаря сертифицированным компонентам ULTRA DURABLE, усовершенствованной технологии охлаждения и специальной RGB-подсветке видеокарта GAMING OC является лучшим выбором для геймеров.
Комментарии и отзывы GIGABYTE GeForce RTX 3080 12 ГБ
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