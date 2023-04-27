GMNG представила механическую клавиатуру 985GK

Довольно часто в последнее время можно услышать от пользователей жалобы на то, что крупные компании, производящие клавиатуры механического типа, предпочитают выпускать TKL-варианты или даже более компактные модели, что, конечно, не всем подходит. Некоторые пользователи хотят получить качественное решение за свои деньги и получить полноценный набор из 104 клавиш, что GMNG и решила реализовать — компания привезла в Россию механическую геймерскую клавиатуру 985GK, которая выглядит очень строго, стильно и дорого, хотя на самом деле является относительно доступным продуктом. Она получила полный набор клавиш, приличный вес и прорезиненные ножки, так что скользить по столу такая клавиатура точно не будет.

Производитель в данной модели использует красные механические переключатели, которые обеспечивают моментальную регистрацию нажатия и достаточно плавный ход без лишнего шума — для геймеров, которые хотят в первую очередь эффективный инструмент, это на самом деле важный бонус. Также устройство оборудовано двумя портами USB для подключения периферии, 19 режимами подсветки, качественными кейкапами и множеством мелких бонусов, на которые сразу и не обратишь внимание. Но для пользователей, которые хотят за небольшие деньги получить качественную механическую клавиатуру для игр и прочих видов развлечений, это на самом деле буквально лучшее решение из всех существующих. Настоятельно рекомендуем присмотреться к новинке и изучить характеристики.