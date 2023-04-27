GMNG представила механическую клавиатуру 985GK…

Производитель в данной модели использует красные механические переключатели, которые обеспечивают моментальную регистрацию нажатия и достаточно плавный ход без лишнего шума — для геймеров, которые хотят в первую очередь эффективный инструмент, это на самом деле важный бонус. Также устройство оборудовано двумя портами USB для подключения периферии, 19 режимами подсветки, качественными кейкапами и множеством мелких бонусов, на которые сразу и не обратишь внимание. Но для пользователей, которые хотят за небольшие деньги получить качественную механическую клавиатуру для игр и прочих видов развлечений, это на самом деле буквально лучшее решение из всех существующих. Настоятельно рекомендуем присмотреться к новинке и изучить характеристики.