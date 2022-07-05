GPD WIN Max 2 конкурирует со Steam Deck

Да, рынок портативных игровых компьютеров имеет еще большую конкуренцию с мощными и графическими решениями высокого класса, на этот раз от компании GPD. Компания GPD уже много лет выпускает несколько портативных игровых систем, которые позволяют играть в современные видеоигры в любой точке мира, а теперь компания представила следующую волну портативных игровых ПК WIN Max. GPD WIN Max 2 отличается от других систем, которые мы видели за последнее время, в том числе от Steam Deck и Onexplayer, по целому списку параметров, а также гаджет сильно выделяется своим дизайном. Многие из этих систем имеют очень похожий форм-фактор, чего нельзя сказать о GPD WIN Max 2. GPD всегда сохраняла дизайн ноутбука в предыдущих моделях в течение последних пяти лет. Каждая версия системы поддерживает ощущение ноутбука с элементами управления игрой рядом с откидным экраном.

И именно этот дизайн производитель решил использовать в своём новом продукте. Теперь, с включением в сборку процессора AMD 6800U, как мы видели в AOKZOE A1, GPD WIN Max 2 будет включать варианты процессора и памяти от 128 ГБ до 2 ТБ, 4G LTE и скоростной твердотельный накопитель M.2 2230 до 1 ТБ. Цены будут варьироваться от 899 до 1299 долларов, так что назвать устройство сильно доступным язык не поворачивается. Система будет иметь размеры 160 мм x 227 мм, что выше, но тоньше, чем размер Steam Deck 117 мм x 298 мм. Разрешение по умолчанию будет 1920 x 1200, но его можно изменить, чтобы предложить разрешение 2560 x 1600 (стоит дополнительных денег). Дисплей будет отображать 299 пикселей на дюйм, яркость 400 нит, цветовую гамму DCI-P3 80,2% и соотношение сторон экрана к корпусу фронтальной панели 90%.
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