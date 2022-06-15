GPD демонстрирует 10-дюймовый ноутбук Win Max 2

GPD представила самый мощный в мире 10-дюймовый ноутбук Win Max 2. Он был анонсирован еще в марте.

GPD Win Max 2 представляет собой гибрид ноутбука и игровой приставки. Ноутбук имеет простой минималистичный дизайн. Новинка получит мощное оснащение, пользователям будет доступна платформа на базе процессора Intel Core i7-1280P и AMD Ryzen 7 6800U. В случае с AMD графическое ядро будет производительнее. Ноутбук получил 10-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Доступные конфигурации 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ или 2 ТБ, клавиатура с подсветкой, четыре динамика, опциональный LTE-модем, аккумулятор на 65 Втч и порты HDMI, USB 3.2 и Thunderbolt 4 (на платформе Intel) или USB4 (AMD).

Когда состоится официальный релиз модели и его стоимость не раскрыты.

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