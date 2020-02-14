GTX 1650 переходит на GDDR6 VRAM

MSI обновляет серию видеокарт Nvidia GTX 1650. Компания планирует выпустить обновленные карты серии Nvidia GTX 1650 с памятью GDDR6.

На данный момент только серия карт GTX 1650 Super использует GDDR6. Новые видеокарты заменят предыдущие, характеристики остануться прежними, за исключением обновленной памяти.