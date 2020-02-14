GTX 1650 переходит на GDDR6 VRAM

2020-02-14, Автор - Ramil; Продукт - GTX 1650; [74]
MSI обновляет серию видеокарт Nvidia GTX 1650. Компания планирует выпустить обновленные карты серии Nvidia GTX 1650 с памятью GDDR6.

На данный момент только серия карт GTX 1650 Super использует GDDR6. Новые видеокарты заменят предыдущие, характеристики остануться прежними, за исключением обновленной памяти.

    Видеокарты оснащенные GDDR6:
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING X
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX
  • MSI GeForce GTX 1650 D6T LP OC
  • MSI GeForce GTX 1650 D6T LP

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