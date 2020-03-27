GTX 1650 получат более быструю память

2020-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - GTX 1650; [73]
Произошла достаточно странная ситуация на рынке видеокарт. Дело в том, что сейчас компании закрыты, заводы не работают и никто не делает память, которая так нужна и для видеокарт, и для смартфонов, и для планок оперативной памяти. В итоге начался дефицит памяти GDDR5, которая на текущий момент является самой популярной на рынке компьютерных комплектующих. Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память. Видеокарты с шестым поколением памяти будут более производительными в играх и программах, но цена на них, в теории, будет такая же, как и на остальные видеокарты этой же серии.


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