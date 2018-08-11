Гаджеты Meizu 16 и 16 Plus и их характеристики

2018-08-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Meizu 16 и 16 Plus ; [181]
Корпус гаджетов имеет тыльную панель из стекла, стилизованную под керамику. В наличии беспроводные адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11 ac 2х2 MIMO, модули геопозиционирования GPS-GLONASS, а также симметричный порт USB -C. Батарея базовой модели имеет емкость 3010 мАч, аккумулятор модели Plus – 3640 мАч. Есть возможность быстрой зарядки на 24 Вт. Первый объектив является широкоугольным, второй принадлежит к разряду телефото. Среди функций камеры: фазовый автофокус, трехкратный оптический зум и оптическая стабилизация изображения. Камера для селфи и видеозвонков получила оптику на 20 МП и функции искусственного интеллекта. С ее помощью реализована система распознавания владельца по лицу.Аппараты собраны на основе флагманского процессора Snapdragon 845. Они снабжены AMOLED-экранами, которые занимают 91,18% поверхности фронтальной панели. Дисплеи изготовлены на заводах Samsung, их яркость составляет 430 кд/м2, а контрастность – 10000:1.Стоимость смартфона Meizu 16 составит 26000 тысяч рублей. Стоимость смартфона Meizu 16 Plu составит 31000 тысяча рублей.


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