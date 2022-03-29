Gainward анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Phantom

Как ведущий бренд на рынке графики, Gainward с гордостью представляет новую серию GeForce RTX 3090 Ti Phantom. Разработанная для самых требовательных геймеров и создателей контента, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. И он оснащен 24 ГБ самой быстрой памятью GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Кулер Phantom следует оригинальной философии элегантного дизайна, но модернизирует тепловую структуру. Благодаря набору металлических пластин и запатентованной технологии тепловых трубок U-типа кулер Phantom обеспечивает непревзойденные тепловые характеристики, а также низкий уровень шума в тяжелых игровых условиях.

Серия Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom поставляется с «Golden Sample», версией с заводским разгоном. Он легко обеспечивает сверхвысокую частоту кадров даже в самых ресурсоемких компьютерных играх и улучшает качество графики при любом разрешении.

Поддерживая функцию ARGB SYNC, GeForce RTX 3090 Ti Phantom также позволяет геймерам синхронизировать световые эффекты платы с другими ПК-устройствами с поддержкой ARGB с помощью одного кабеля, входящего в комплект поставки. Геймеры могут свободно менять настройки подсветки с помощью утилиты EXPERTool.