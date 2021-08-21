Gainward готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 30 серии Phantom Gainward рада представить четыре новые видеокарты GeForce RTX 30 линейки Phantom. Gainward рада представить четыре новые видеокарты GeForce RTX 30 линейки Phantom. Новые видеокарты: GeForce RTX 3080 Ti Phantom, GeForce RTX 3090 Phantom +, GeForce RTX 3080 Phantom + и GeForce RTX 3070 Phantom + в скором времени будут выпущены. Новые видеокарты: GeForce RTX 3080 Ti Phantom, GeForce RTX 3090 Phantom +, GeForce RTX 3080 Phantom + и GeForce RTX 3070 Phantom + в скором времени будут выпущены. Модели получили совершенно новый дизайн, улучшенную систему охлаждения, встроенные светодиоды ARGB. Благодаря фирменному программному обеспечению Expertool пользователь может настроить подсветку. Вентиляторы оснащены функцией "Zero RPM". Видеокарты имеют двойной BIOS. Модели получили совершенно новый дизайн, улучшенную систему охлаждения, встроенные светодиоды ARGB. Благодаря фирменному программному обеспечению Expertool пользователь может настроить подсветку. Вентиляторы оснащены функцией "Zero RPM". Видеокарты имеют двойной BIOS. Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom призваны обеспечить максимальную игровую производительность в 4K разрешении в самых требовательных играх. Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom призваны обеспечить максимальную игровую производительность в 4K разрешении в самых требовательных играх. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 13:57 . Продукт - Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom Комментарии и отзывы Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom

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MSI представила видеокарты Radeon RX 6600 XT GAMING X и MECH...

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Manli представила видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti ...

Manli Technology Group представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti. Новинки основаны на архитек... Manli Technology Group представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3080 Ti. Новинки основаны на архитек...

Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ...

Компания ASRock представила компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX. ... Компания ASRock представила компактную видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger ITX. ...

Представлена видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ...

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC. Новинка разработана для м... Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC. Новинка разработана для м...