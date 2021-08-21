Gainward готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 30 серии Phantom

Gainward рада представить четыре новые видеокарты GeForce RTX 30 линейки Phantom.

Новые видеокарты: GeForce RTX 3080 Ti Phantom, GeForce RTX 3090 Phantom +, GeForce RTX 3080 Phantom + и GeForce RTX 3070 Phantom + в скором времени будут выпущены.

Модели получили совершенно новый дизайн, улучшенную систему охлаждения, встроенные светодиоды ARGB. Благодаря фирменному программному обеспечению Expertool пользователь может настроить подсветку. Вентиляторы оснащены функцией "Zero RPM". Видеокарты имеют двойной BIOS.

Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom призваны обеспечить максимальную игровую производительность в 4K разрешении в самых требовательных играх.

Комментарии и отзывы Gainward GeForce RTX 30-ой Phantom
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