Gainward представила мощнейшую видеокарту GeForce RTX 3090 Phantom+

Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что на текущий момент приобрести видеокарту флагманского уровня, да и любого другого уровня, банально невозможно — видеокарт либо нет, либо они продаются моментально за три рекомендованных цены. Соответственно, производители приняли решение, как нам кажется, выпускать больше флагманских моделей, чтобы удовлетворить спрос в первую очередь тех, кто готов заплатить за видеокарту 1500+ долларов. Например, компания Gainward официально представила свою новую модель видеокарты GeForce RTX 3090 Phantom+, которая оборудована воздушной системой охлаждения с тремя вентиляторами и, естественно, обладает просто безумной производительностью. И хотя для большинства эта видеокарта останется просто мечтой, модель всё равно выглядит вполне себе интересной.

Например, у данной видеокарты имеется красивая подсветка на верхней грани, которую геймер будет видеть в процессе игры на своем компьютере. Также есть стильный декоративный кожух, а под капотом находится всё та же довольно производительная видеокарта флагманского уровня, которая предоставляет просто безумный набор возможностей для работы. Конечно, на ней можно будет играть и в игры, а даже неплохо играть, но всё же если вы не планируете монтировать видео, то лучше взять RTX 3080 — это будет более оптимальный вариант. Но представленная модель нам крайне понравилась и уже захотелось её протестировать в современных видеоиграх, узнав все возможности и недостатки.
Комментарии и отзывы Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+
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