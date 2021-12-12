Gainward представила видеокарты GeForce RTX 2060 серии Ghost с 12 ГБ видеопамяти

Компания Gainward представила две видеокарты GeForce RTX 2060 Ghost Series с 12 ГБ видеопамяти.

В серию вошли сразу две модели GeForce RTX 2060 12 ГБ Ghost OC и GeForce RTX 2060 12 ГБ Ghost. Обе они оснащены идентичной системой охлаждения, дизайном, но отличаются частотами. Серия Ghost Series предлагает все доступные функции архитектуры NVIDIA для максимально комфортного игрового процесса.

Дизайн видеокарт выполнен в черном исполнении. Двухслотовая конструкция представлена двумя вентиляторами, радиатором с тепловыми трубками и металлической задней пластиной. На борту видеокарты 12 ГБ видеопамяти при 192-битной шине. Производитель рекомендует блок питания на 550 Вт. Видеокарты оснащены одним 8-контактным разъемом питания GPU.

Доступные видеоразъемы: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и порт DVI-D. Длина видеокарты всего 235 мм, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов.

Цену моделей производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы Gainward GeForce RTX 2060 Ghost Series
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