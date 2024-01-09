Gainward представила видеокарты серии RTX 40 SUPER

Сегодня известная на весь мир компания Gainward, ведущий производитель видеокарт для геймеров и энтузиастов, официально представила свою линейку графических ускорителей серии RTX 40 SUPER. На текущий момент серия состоит из линеек Ghost, Panther, Phoenix и Phantom, которые привлекают внимание отличным охлаждением, высокой производительностью и адекватной стоимостью, плюс потенциальный покупатель может выбрать оптимальное решение для конкретной задачи. Например, видеокарта RTX 40 SUPER Ghost оборудована классической системой охлаждения с двумя вентиляторами с диаметром лопастей в 95 миллиметров, благодаря чему модель легко помещается практически в любой корпус и отлично подходит для любой сборки.

Видеокарта RTX 40 SUPER Panther представлена в достаточно строгом чёрном корпусе, благодаря чему устройство выглядит очень дорого, привлекательно и необычно — всё же не всем нравятся яркие элементы и RGB-подсветка на каждом компоненте системы. Впрочем, ценителям стильных и насыщенных красками видеокарт есть модель RTX 40 SUPER Phoenix, которая оборудована ARGB-подсветкой с приличной площадью, а благодаря технологии Auto Sync модель можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы. Завершает список новинок флагманская видеокарта RTX 40 SUPER Phantom с элегантным дизайном, подсветкой и приличной системой охлаждения на тот случай, если геймер решит выжать из нового поколения видеокарт все возможности.