Gainward представила видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ Pegasus

Сегодня компания Gainward, довольно известный производитель видеокарт с огромным арсеналом интересных моделей, официально представила новую модель под названием GeForce RTX 3050 6 ГБ Pegasus. Данная видеокарта использует графический процессор, произведённый на архитектуре NVIDIA Ampere, с RT-ядрами второго поколения и тензорными ядрами третьего поколения, передовую память GDDR6 и фирменный дизайн системы охлаждения, благодаря которому новинка достаточно компактная, тихая и работает в приличном диапазоне температур. Особенно новинка будет интересна тем, кто хочет получить производительное решение для очень компактного корпуса, потому что на самом деле в этом сценарии выбор моделей крайне ограничен.

Благодаря длине всего в 17 сантиметров новая видеокарта легко поддерживает форм-фактор mini-ITX, так что пользователь может собрать очень компактный компьютер для работы, игр и прочих развлечений. Более того, данная видеокарта может похвастаться крайне низким потреблением энергии, так что для подключения видеокарты не нужны кабели — достаточно вставить видеокарту в слот и всё. Это очень удобно, потому что прокладывать кабели в компактных корпусах иногда неудобно. Отличная новость для тех, кто хочет получить доступное решение, а данная видеокарта будет поставляться по очень привлекательной цене, и при этом иметь возможность играть в современные проекты и не переживать о частоте кадров в Full HD разрешении. Это не может не радовать.
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