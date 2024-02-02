Gainward представила видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ Pegasus

Благодаря длине всего в 17 сантиметров новая видеокарта легко поддерживает форм-фактор mini-ITX, так что пользователь может собрать очень компактный компьютер для работы, игр и прочих развлечений. Более того, данная видеокарта может похвастаться крайне низким потреблением энергии, так что для подключения видеокарты не нужны кабели — достаточно вставить видеокарту в слот и всё. Это очень удобно, потому что прокладывать кабели в компактных корпусах иногда неудобно. Отличная новость для тех, кто хочет получить доступное решение, а данная видеокарта будет поставляться по очень привлекательной цене, и при этом иметь возможность играть в современные проекты и не переживать о частоте кадров в Full HD разрешении. Это не может не радовать.