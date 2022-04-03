Gainward представляет видеокарту серии GeForce RTX 3090 Ti Phantom

Компания Gainward представила видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti Phantom. Как уже известно, GeForce RTX 3090 Ti оснащена 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs.

Видеокарта оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с. Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom получила фирменный дизайн компании. В модели используется запатентованная технология тепловых трубок U-типа, которые обеспечивают непревзойденные тепловые характеристики, а также низкий уровень шума в нагрузке.

Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom оснащена подсветкой, что позволяет геймерам синхронизировать световые эффекты с другими ПК-устройствами с поддержкой ARGB с помощью одного кабеля, входящего в комплект поставки. Серия Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom поставляется с «Golden Sample», версией с заводским разгоном.

Доступность и стоимость видеокарты производитель не раскрывает.

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