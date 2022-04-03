Gainward представляет видеокарту серии GeForce RTX 3090 Ti Phantom

Видеокарта оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с. Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom получила фирменный дизайн компании. В модели используется запатентованная технология тепловых трубок U-типа, которые обеспечивают непревзойденные тепловые характеристики, а также низкий уровень шума в нагрузке.
Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom оснащена подсветкой, что позволяет геймерам синхронизировать световые эффекты с другими ПК-устройствами с поддержкой ARGB с помощью одного кабеля, входящего в комплект поставки. Серия Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom поставляется с «Golden Sample», версией с заводским разгоном.
Доступность и стоимость видеокарты производитель не раскрывает.