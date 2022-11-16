Galax выпустила видеокарту GeForce RTX 4090 Boomstar

Компания Galax выпустила на рынок высокопроизводительную видеокарту под названием GeForce RTX 4090 Boomstar. Она находится ниже уровнем, чем модель серии HOF, которая рассчитана на оверклокеров и энтузиастов.

Galax GeForce RTX 4090 Boomstar поставляется в большой коробке, в которой находится сама карта и специальная опора, для удерживания ее в корпусе, так как ее габариты весьма внушительны. Длина модели составляет 352 мм, массу к сожалению производитель не сообщает. Внешний дизайн видеокарты выглядит ярко. Есть подсветка на трех вентиляторах и боковой панели. Массивный радиатор с тепловыми трубками должны обеспечить эффективное охлаждение. Частота GPU составляет 2235-2580 МГц.

Стоимость видеокарты Galax GeForce RTX 4090 Boomstar не раскрыта.