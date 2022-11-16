Galax выпустила видеокарту GeForce RTX 4090 Boomstar

Galax GeForce RTX 4090 Boomstar поставляется в большой коробке, в которой находится сама карта и специальная опора, для удерживания ее в корпусе, так как ее габариты весьма внушительны. Длина модели составляет 352 мм, массу к сожалению производитель не сообщает. Внешний дизайн видеокарты выглядит ярко. Есть подсветка на трех вентиляторах и боковой панели. Массивный радиатор с тепловыми трубками должны обеспечить эффективное охлаждение. Частота GPU составляет 2235-2580 МГц.
Стоимость видеокарты Galax GeForce RTX 4090 Boomstar не раскрыта.