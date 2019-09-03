Galaxy A90 5G - первый смартфон среднего уровня с поддержкой сетей пятого поколения

Не дожидаясь IFA 2019, Samsung объявила, что ее последнее дополнение к серии Galaxy A предназначено для обеспечения связи 5G на среднем уровне. Galaxy A90 5G, скорее всего, будет одним из первых не флагманских смартфонов, которые предлагают подключение 5G. Samsung Galaxy A90 5G будет доступен для покупки с 4 сентября в Южной Корее в черном и белом цвете, но, к сожалению, в настоящее время компания не объявила цену.

Galaxy A90 5G оснащен Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, а также 128 ГБ расширяемого хранилища до 512 ГБ. Новинка может похвастаться огромным 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD + с каплевидным вырезом под 32 МП селфи-камеру.

На задней стороне тройная камера, которая включает в себя основной 48 МП датчик, 5 МП датчик глубины и сверхширокий 8 МП датчик для достижения наилучших результатов. Телефон оснащен массивной батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.