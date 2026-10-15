Samsung Galaxy A36 обновили до Android 17

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 9 на базе операционной системы Android 17 для смартфона Galaxy A36 в Южной Корее. Апдейт имеет номера сборок A366NKSU9DZIF, A366NOKR9DZIF и A366NKOU9DZIF. Новая версия оболочки привносит улучшенную многозадачность, новые функции искусственного интеллекта Galaxy AI, улучшенный Samsung DeX и прочие нововведения.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года смартфон имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графикой Adreno 710 и 5G-модемом, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и стеклом Gorilla Glass Victus+, фронтальная камера на 12 Мп, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), предустановленная операционная система Android 15 с One UI 7, батарея на 5000 мАч, поддержка 45-Вт быстрой зарядки, защита от воды и пыли (IP67) и корпус толщиной 7,4 мм.
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