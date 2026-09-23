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Смартфон OPPO Find X10 E оценили в 745 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона Find X10 E, который базируется на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500s с максимальной частотой 3,73 ГГц и графическим адаптером Immortalis-G925. Новинку также оснастили 6,59-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2760:1256 точек, кадровой частотой до 120 Гц, ШИМ-регулировкой с частотой 3840 Гц и максимальной яркостью 1800 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (15-мм сверхширик с автофокусировкой) и 50 Мп (73-мм телеобъектив с двухосевой стабилизацией OIS), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, боковой металлической рамкой, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, корпусом толщиной 7,99 мм и массой 203 грамма, поддержкой Wi-Fi 7, батареей ёмкостью 7025 мАч, а также поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Базовая конфигурация на 12/256 ГБ обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 745 долларов.

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