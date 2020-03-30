Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M11 с батареей на 5000 мАч

Сегодня на рынке был анонсирован ещё один недорогой смартфон с большой батареей - Samsung Galaxy M11. Новинку оснастили аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым HD+ экраном со врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, неназванной восьмиядерной однокристальной системой (скорее всего Snapdragon 450), 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями на 13, 5 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, портом USB-C. Модуль бесконтактных платежей NFC отсутствует. Габариты гаджета составляют 161,4 х 76,3 х 9 мм, а масса 197 г. В наличии будут представлены три расцветки: чёрная, синяя и фиолетовая.