Galaxy Note 10+ не получит в комплекте зарядное устройство на 45W

Galaxy Note 10+ будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт и даст Samsung возможность лучше конкурировать с Huawei.

Но в отличие от P30 Pro и Mate 20 Pro, которые поставляются с зарядными устройствами 40 Вт, устройства Samsung мощностью 45 Вт необходимо приобретать отдельно. Galaxy Note 10+ будет поставляться с быстрым зарядным устройством на 25 Вт, которое должно быть заметно лучше, чем альтернатива Galaxy S10 на 15 Вт.

Новый адаптер Super Fast Charging будет продаваться по цене $ 49,99. Зарядное устройство имеет порт USB-C и выполнен из белого пластика с матовым покрытием. Но из-за более высоких скоростей зарядки аксессуар заметно больше, чем типичные блоки Samsung. Поставки начнутся 23 августа.