Galaxy S10 и Galaxy S10+ в красной расцветке Cardinal Red

Корейский производитель Samsung готовит новую расцветку корпуса для флагманов Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Немецкий инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) опубликовал качественные рендеры смартфонов в ярко-красном цвете с названием Cardinal Red. Эту расцветку должны представить уже в ближайшее время, но в каких регионах она появится, пока неизвестно. Напомним, сейчас устройства продаются в цветах Prism Black, Prism White, Prism Blue, Prism Green и Flamingo Pink. Также есть ещё две эксклюзивные расцветки для Galaxy S10+: Ceramic Black и Ceramic White.

Характеристики смартфонов останутся прежними. Обе модели получат Dynamic AMOLED дисплей с закругленными краями, разрешением QuadHD+ и соотношением сторон 19:9. Аппараты также оснастят дисплеями на 6.1 дюйм и 6.4 дюйма, чипами Samsung Exynos 9820, либо Qualcomm Snapdragon 855, основной камерой с тремя модулями, а также аккумуляторами на 3400 и 4100 мАч.