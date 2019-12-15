Galaxy S11, S11+, S11e получат процессор Qualcomm Snapdragon 865

Компания Samsung решила продавать смартфоны Galaxy S11, Galaxy S11+ и Galaxy S11e на глобальном рынке с процессором Snapdragon 865 вместо Exynos 990.

Производитель пошёл на такой шаг, так как новый процессор Qualcomm намного мощнее фирменного процессора Exynos.

Snapdragon 865 построена по 7 нм техпроцессу и имеет 8 ядер. Четыре производительных Cortex-A77 и три работают на максимальной частоте 2.84 ГГц и одно на 2.4 ГГц. Остальные четыре ядра энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц. Поставляется процессор с графическим ускорителем Adreno 650 и модемом X55 5G.