Galaxy S20 официально доступен

На Samsung Unpacked была официально представлена линейка смартфонов Galaxy S20. Теперь известны технические данные, функции и цена моделей.

Samsung Galaxy S20 будет поставляться с 6,2 дюймовым дисплеем QHD AMOLED. Смартфон будет оснащен 12 Гб оперативной памяти и 8 ядерным процессором Exynos 990. Внутренняя память составляет 128 Гб, ее можно расширить до 1 Тб с помощью карты microSD.

Камера Samsung Galaxy S20 состоит из 64 Мп телеобъектива с 3-х кратным зумом, 12 Мп сверхширокого датчика и 12 Мп основного датчика. Galaxy S20 будет представлен в варианте с 4G и 5G. Стоимость модели будет начинаться от 69 000 рублей.