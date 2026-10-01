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Samsung представила смартфоны Galaxy M08 и Galaxy F08

Компания Samsung представила сразу два новых бюджетных смартфона — Galaxy M08 и Galaxy F08. Стоит отметить, что Galaxy M08 и Galaxy F08 оснащены 6,7-дюймовыми PLS LCD-дисплеями с разрешением 720х1600 пикселей и поддержкой отображения 16 миллионов цветов. Защита IP64 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. В основе смартфонов лежит 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя, при необходимости объём памяти можно расширить с помощью microSD-карты ёмкостью до 2 ТБ. Оба смартфона работают под управлением Android 17 и получат 6 обновлений операционной системы и 6 лет обновлений безопасности.

Последний пункт особенно важен, так как далеко не все доступные устройства могут похвастаться такой поддержкой. Основная камера объединяет 50-мегапиксельный сенсор и дополнительный 2-мегапиксельный модуль, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Основная камера поддерживает автофокус и цифровой зум до 10х, а видео можно записывать в разрешении до Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, при этом зарядное устройство приобретается отдельно. Также Galaxy M08 и Galaxy F08 получили функции Circle to Search, Quick Share, Knox Vault и поддержку SmartThings, что весьма неплохо.
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