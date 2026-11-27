Ugreen представила павербанк с жидкостным охлаждением

Компания Ugreen представила портативный аккумулятор P8 с магнитной беспроводной зарядкой и системой жидкостного охлаждения. Ранее производитель уже использовал подобную технологию в модели MagFlow Pro, однако теперь она появилась в более доступном устройстве. Система охлаждения получила название Icefall Liquid Cooling Temperature Control Matrix — она использует микропомпу, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости внутри корпуса аккумулятора. По заявлению Ugreen, технология позволяет дополнительно снизить пиковую температуру на 12 °C и повысить эффективность отвода тепла на 38%.

Чтобы продемонстрировать преимущества разработки, компания опубликовала результаты лабораторных испытаний, сравнив P8 с аккумулятором первого поколения PB561. Согласно представленному графику, температура новинки стабилизируется на заметно более низком уровне, чем у предшественника. Для зарядки устройств можно использовать встроенный кабель USB Type-C или магнитную беспроводную площадку. Кабель обеспечивает мощность до 45 Вт и поддерживает динамический протокол AVS от Apple, беспроводная зарядка работает с мощностью до 15 Вт и совместима с MagSafe. Также заявлена поддержка стандартов PD, AVS, QC, AFC, SCP, FCP и PPS. Благодаря этому аккумулятор должен подходить для зарядки широкого спектра смартфонов и других устройств. Это довольно удобно, если одной зарядкой вы восполняете энергию и на смартфонах, и на ноутбуках, и на планшетах.