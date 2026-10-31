Опубликована распаковка Red Magic 12 Pro+⁠

Профильное китайское издание IT Home Nubia опубликовало фотографии распаковки нового геймерского смартфона Red Magic 12 Pro+, который базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Новинка запечатлена на снимках в синей расцветке. Также смартфон вышел в черном и серебристом цветовых вариантах.

Напомним, что Red Magic 12 Pro+ имеет в своем оснащении 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K м частотой обновления 185 Гц, подэкранную 16-Мп- селфи-камеру, двойную тыльную камеру с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт, систему охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин и систему жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защиту от воды по стандарту IPX8.