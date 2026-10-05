Опубликованы примеры ночной съемки на OPPO Find X10 Pro Max

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu поделился фотографиями, сделанными камерофон OPPO Find X10 Pro Max с использованием внешнего телеконвертера Hasselblad. Снимки демонстрируют возможности основной камеры в съемке с большой дистанции и в сложных световых условиях.

Напомним, что оцененный в Китае от 1015 долларов Find X10 Pro Max имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 пикселя, кадровой частотой от 1 до 144 Гц и яркостью 2000 нит, тройную тыльную камеру Hasselblad c тремя 200-Мп модулями, фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержку Wi-Fi 7, разъем USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, корпус толщиной 8,40 мм и массой 235 граммов, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66.