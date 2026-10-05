Опубликованы примеры ночной съемки на OPPO Find X10 Pro Max

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu поделился фотографиями, сделанными камерофон OPPO Find X10 Pro Max с использованием внешнего телеконвертера Hasselblad. Снимки демонстрируют возможности основной камеры в съемке с большой дистанции и в сложных световых условиях.

Напомним, что оцененный в Китае от 1015 долларов Find X10 Pro Max имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 пикселя, кадровой частотой от 1 до 144 Гц и яркостью 2000 нит, тройную тыльную камеру Hasselblad c тремя 200-Мп модулями, фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, поддержку Wi-Fi 7, разъем USB Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen 1, корпус толщиной 8,40 мм и массой 235 граммов, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66.

Дисплей для iPhone Duo стоит 250 долларов…
По данным инсайдера Instant Digital, Apple подписала с Samsung эксклюзивный трёхлетний контракт на постав…
HONOR Magic 9 показали на первом рендере …
Компания HONOR опубликовала первый тизер смартфона Magic 9, официальный релиз которого ожидается в следую…
Apple будет выпускать чипы с Broadcom…
Компания Apple объявила о заключении нового многолетнего соглашения с Broadcom, в рамках которого компани…
Смартфон REDMI 17 с ёмкой батареей оценили в 18 тысяч рублей…
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона REDMI 17, главной особенностью которого стал аккуму…
Samsung не решила проблему красного экрана в Galaxy S26 Ult…
Компания Samsung выпустила программное обновление, призванное устранить красноватый оттенок дисплея у нек…
ЕС вынудила Google сделать Android открытым для ИИ-конкурент…
Европейский союз обязал Google предоставить конкурирующим ИИ-помощникам и поисковым системам более широки…
Google Pixel 11 Pro Fold показали на новых рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel …
Представлен компактный флагманский смартфон Xiaomi 18 Pro …
Компания Xiaomi объявила о выпуске флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro, который базируется на новой 2-на…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor