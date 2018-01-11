Galaxy S9 выйдет на MWC 2018

Представители компании Samsung на выставке CES 2018 сделали официальное заявление о дате релиза Galaxy S9 - продукт покажут на выставке MWC 2018 в конце февраля. То есть, ждать анонса осталось совсем немного и теперь можно не верить очередным слухам про релиз в марте и так далее. Стоит так же отметить, что помимо даты релиза официальные представители больше ничего не сообщили - про дизайн и функции смартфона ничего не сказано, так что дальше можно рассуждать о возможном дизайне продукта или его потенциальном железе. Вот только в сети уже столько фотографий мобильного телефона Galaxy S9, в чехлах и без, что интрига утеряна и лично я верю в то, что новинка останется в дизайне предыдущего флагмана. С другой стороны, иногда компания нас удивляла и может в этот раз тоже какой-то крутой релиз будет.