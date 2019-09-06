Galaxy Tab Active Pro от Samsung - прочный планшет с поддержкой S Pen

Активная линейка мобильных устройств Samsung сосредоточена на долговечности и новый планшет Galaxy Tab Active Pro - один из них. Планшет имеет класс защиты IP68, что означает его водо и пыленепроницаемость, а также благодаря уникальной защитной крышке планшет способен пережить падение с высоты до 1,2 м.

Galaxy Tab Active Pro имеет дисплей формата WUXGA 10,1 дюйма, 8 МП селфи-камеру, 13 МП основную камеру, а также поддержку S Pen. Он будет работать на чипсете Snapdragon 710 или 712, 4 ГБ оперативной памяти, батарее емкостью 7600 мА·ч и запускать Android Pie из коробки.

Новый надежный планшет Galaxy поступит на европейский рынок 1 октября и обойдется в 599 евро за версию только для Wi-Fi и 679 евро за вариант LTE.