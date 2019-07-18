Galaxy Tab S6 двойная камера и фирменный стилус S Pen

Планшет, судя по изображениям, выйдет в трёх расцветках: Blue, Grey и Pink/Rose Gold. Его оснастят дисплеем с тонкими рамками, двойной основной камерой, стереодинамиками AKG и фирменным стилусом S Pen. Естественно, заражаться новинка будет через порт USB-C.

Galaxy Tab S6 получит контакты для крепления чехла-клавиатуры. Сканера отпечатков пальцев на корпусе не видно. Скорее всего, его разместят под экраном устройства. Galaxy Tab S6 оснастят 10.5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+. Под «капот» планшета установят топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 6 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Накопитель можно будет расширить с помощью карты памяти microSD до 512 ГБ. Новинке ещё приписывают основную камеру на 13 Мп + 5 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную и батарею с быстрой зарядкой. Предварительно, презентация Galaxy Tab S6 состоится в начале осени на выставке IFA 2019.