Galaxy Watch Active выглядят очень стильно

Официально представлены умные часы Galaxy Watch Active, которые компания Samsung создала специально для тех пользователей, которые хотят простое и понятное решение. У них нет каких-то невероятных функций или возможностей, они выглядят довольно обычно, но в этом и заключается их шарм. Сейчас все почему-то привыкли, что нужно покупать только крутые умные часы, которые умеют миллион функций, из которых вам нужно пять. Новинка Galaxy Watch Active дает вам исключительно то, что вы будете использовать в повседневной жизни — время, трекинг активности и все в таком духе. Думаю, данная модель будет пользоваться невероятным спросом сразу после релиза, ведь часы еще и стоят довольно адекватных денег — не всем по карману покупать флагманы.