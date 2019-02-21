Galaxy Watch Active выглядят очень стильно

2019-02-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Galaxy Watch Active; [60]
Официально представлены умные часы Galaxy Watch Active, которые компания Samsung создала специально для тех пользователей, которые хотят простое и понятное решение. У них нет каких-то невероятных функций или возможностей, они выглядят довольно обычно, но в этом и заключается их шарм. Сейчас все почему-то привыкли, что нужно покупать только крутые умные часы, которые умеют миллион функций, из которых вам нужно пять. Новинка Galaxy Watch Active дает вам исключительно то, что вы будете использовать в повседневной жизни — время, трекинг активности и все в таком духе. Думаю, данная модель будет пользоваться невероятным спросом сразу после релиза, ведь часы еще и стоят довольно адекватных денег — не всем по карману покупать флагманы.


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