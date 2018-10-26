GameMax Autobot выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус GameMax Autobot, который компания разрабатывала с прицелом на тех пользователей, которые обожают металл. Он здесь везде — на фронтальной крышке, на тыльной стороне, на днище и так далее. Это делает корпус довольно прочным и тяжелым, шататься на столе он явно не будет. Внутри предостаточно места для сборки компьютера любой сложности, есть стеклянная панель и небольшой наклон шасси. Выглядит корпус очень стильно и круто, в таком собирать игрового монстра одно удовольствие. Пока что информации о стоимости у нас нет, но производитель представлен на нашем рынке, значит скоро ценник в рублях обязан появиться. Ждем и надеемся на демократичную цену.