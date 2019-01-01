Gamer Storm New Ark 90MC со встроенной СЖО

В последнее время системы жидкостного охлаждения стали пользоваться какой-то невероятной популярностью. Буквально каждый второй производитель показывает свои варианты, которые не только стоят адекватных денег, но и позволяют вам существенно прокачать свой компьютер. В корпусе Gamer Storm New Ark 90MC уже из коробки установлена такая система и вам даже ничего не нужно покупать, просто ставите комплектующие и получаете удовольствие от происходящего. Конечно, корпус будет стоит дороже, чем такие же модели, но без системы охлаждения, но если вы не хотите себе морочить голову со сборкой помпы и так далее, то лучше посмотреть на этот готовый вариант — он вас точно устроит. Да и цену пока что никто не называл, может она вкусная.