Gamer Storm New Ark 90SE выглядит необычно

Официально представлен новый компьютерный корпус Gamer Storm New Ark 90SE, который выделяется на фоне конкурентов довольно интересной подсветкой — она опоясывает корпус от лицевой панели и до задней крышки, светится очень круто. Выглядит такое решение как минимум необычно, хотя во всем остальном корпус совершенно стандартный — справа имеется стекло, сквозь которое можно увидеть начинку вашего компьютера, внутри достаточно места для расположения всех ваших крутых видеокарт и так далее. Проблема лишь в том, что корпус, скорее всего, продавать у нас в стране официально не будут, да и его стоимость пока что не названа. Но, заказывать из США корпус весом 12 килограмм вы точно не станете — одна доставка будет дороже, чем сам этот корпус. Думаю, оно того не стоит.