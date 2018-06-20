Garmin Fenix 5X Plus представили официально

Официально представлены умные часы Garmin Fenix 5X Plus. Стоит отметить, что компания и так достаточно хорошие часы выпускает — профессиональные спортсмены отмечают отличную чувствительность сенсоров и удобный корпус, что позволяет привлекать не просто фанатов бегать по вечерам, но и спортсменов высокого класса. Теперь вот в свет вышла новая модель, которая получила шикарный набор датчиков и пульсометр. Вы можете наблюдать за своим пульсом во время дня, потом во время занятий спортом, всегда быть в курсе своего состояния тела. Да и выглядит вариант довольно привлекательно и стильно, можно одевать Garmin Fenix 5X Plus под официальную одежду и они не будут выглядеть неуместно. Отличная новинка, которая точно найдет своего покупателя даже при учете того, что это довольно дорогая модель.