Garmin MARQ Golfer стоят 1850

Официально представлены умные часы Garmin MARQ Golfer, которые обладают довольно приличным набором преимуществ. Среди них стоит выделить довольно интересный бонус, который позволит игрокам в гольф играть точнее и эффективнее. Собственно, именно для них и были созданы эти часы, так что большая часть их преимуществ большинству остальных пользователей не будут полезны. Однако если вы игрок в гольф, тем более профессиональный, то обязательно стоит к новинке присмотреться, так как устройство очень крутое и позволит наслаждаться качеством контента в режиме реального времени. Цена при этом составляет 1850 долларов, но для игроков в гольф это не очень большие расходы на самом деле, так как клюшки в этом виде спорта стоят дороже.