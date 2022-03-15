Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГ

Скрытая функция электрокардиограммы (ЭКГ) была обнаружена в умных часах Garmin Venu 2 Plus , выпущенных в этом году. Garmin не подтвердил существование этой функции и с тех пор удалил свидетельство функции ЭКГ в обновлении прошивки, выпущенном в конце января.

Компания DC Rainmaker обнаружила в Garmin Venu 2 Plus две функции, поддерживающие функцию ЭКГ: диагностическое оборудование и диагностическое приложение. Похоже, что функция работает, хотя в отчете говорится, что результаты неточны. Чтобы использовать эту функцию, вы кладете большой и указательный пальцы противоположной руки на безель умных часов. Через одну-две секунды устройство начнет измерять частоту сердечных сокращений. Данные, отображаемые функцией ЭКГ, включают пиковую и среднюю частоту сердечных сокращений.

Также ходят слухи, что в прошлом году Garmin начала тестировать функцию, связанную с ЭКГ, в ходе клинических испытаний.