Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГ

Компания DC Rainmaker обнаружила в Garmin Venu 2 Plus две функции, поддерживающие функцию ЭКГ: диагностическое оборудование и диагностическое приложение. Похоже, что функция работает, хотя в отчете говорится, что результаты неточны. Чтобы использовать эту функцию, вы кладете большой и указательный пальцы противоположной руки на безель умных часов. Через одну-две секунды устройство начнет измерять частоту сердечных сокращений. Данные, отображаемые функцией ЭКГ, включают пиковую и среднюю частоту сердечных сокращений.
Также ходят слухи, что в прошлом году Garmin начала тестировать функцию, связанную с ЭКГ, в ходе клинических испытаний.