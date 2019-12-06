Garmin анонсировала фитнес-трекер Venu с Spotify и NFC

2019-12-06, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Garmin Venu; [73]
Компания Garmin представляет новый фитнес-трекер Garmin Venu, в котором особое внимание уделяется стилю и хорошему самочувствию. Garmin Venu - это гибрид между фитнес-трекером и полноценными умными часами. Во-первых, он оснащен круглым циферблатом с металлическими рамками и 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем. Дисплей AMOLED имеет разрешение 390 × 390 пикселей и покрыт слоем защитного стекла Gorilla Glass 3. Часы поддерживают AOD, а также «живые» циферблаты, которые включают небольшие анимации.

Garmin Venu имеет пульсовой оксиметр для определения уровня кислорода в крови. Кроме того, он поставляется с приложениями для измерения уровня энергии и уровня стресса в организме, поддерживает циклы дыхания и может отслеживать ежедневное потребление воды. Также имеет функцию под названием «Garmin Coach», пошаговая анимация для тренировок, таких как кардио, сила, йога и пилатес.


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