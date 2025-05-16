Garmin анонсировала новые умные часы для спортсменов

Сегодня компания Garmin представила целую россыпь интересных новинок для бегунов. Из главных новинок — часы Forerunner 970 стоимостью 750 долларов, которые заменят 965-ю модель и теперь выступают флагманом линейки с поддержкой оффлайн-карт. Также компания представила модель Forerunner 570 за 550 долларов — это новое предложение среднего уровня, чуть выше по возможностям, чем доступные часы Forerunner 265, но без оффлайн-карт. Обе модели получили ряд общих фишек — у них появился встроенный динамик и микрофон для звонков прямо с часов, OLED-дисплеи, датчик температуры кожи и новая функция вечернего отчёта. Эта функция подводит итоги сна, тренировок, событий и прогноза погоды на завтра.

Также Garmin добавила новые яркие цвета и полупрозрачные ремешки, которые вживую выглядят очень эффектно. По части софта обе модели поддерживают триатлон в рамках бесплатной программы Garmin Coach и позволяют создавать сложные мультиспортивные тренировки. Например, пробежка до зала, силовая тренировка и прогулка домой теперь могут учитываться как единая сессия. Появились и новые функции для забегов — прогноз времени на дистанции, автоматическая регистрация кругов по GPS-точкам трассы, а также автообрезка данных, если вы забудете остановить тренировку после финиша. Основные отличия между моделями заключаются в их железе, которое предоставляет больше возможностей в случае с топовым решением в линейке. И, конечно, они отличаются стоимостью.
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