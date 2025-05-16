Garmin анонсировала новые умные часы для спортсменов

Также Garmin добавила новые яркие цвета и полупрозрачные ремешки, которые вживую выглядят очень эффектно. По части софта обе модели поддерживают триатлон в рамках бесплатной программы Garmin Coach и позволяют создавать сложные мультиспортивные тренировки. Например, пробежка до зала, силовая тренировка и прогулка домой теперь могут учитываться как единая сессия. Появились и новые функции для забегов — прогноз времени на дистанции, автоматическая регистрация кругов по GPS-точкам трассы, а также автообрезка данных, если вы забудете остановить тренировку после финиша. Основные отличия между моделями заключаются в их железе, которое предоставляет больше возможностей в случае с топовым решением в линейке. И, конечно, они отличаются стоимостью.