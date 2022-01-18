Garmin официально представила умные часы Fenix ​​7

Свежая новость о запуске новой линейки умных часов Garmin Fenix 7, вероятно, будет вам по душе, если в вашей жизни есть хотя бы отдалённый намёк на спорт. Дело в том, что серия Fenix 7 была официально выпущена сегодня по стартовой цене 700 долларов — всего на выбор предлагается три размера: Fenix 7S (42 мм), Fenix 7 (47 мм) и Fenix 7X (51 мм). Самым удивительным и, вероятно, заслуживающим внимания дополнением к линейке Garmin Fenix 7 являются новые сенсорные экраны. Предыдущие модели Fenix полностью управлялись кнопками. Кроме того, есть также дополнительный фонарик с несколькими светодиодами, который, конечно же, работает как обычный инструмент для освещения вашего пути, но также может переключаться между красным и белым синхронно с вашим темпом, чтобы сделать вас более заметным — это полезно во время пробежки в парке, например.
Кроме того, вы можете получить версию Fenix 7 с солнечной батареей. Garmin утверждает, что новый экран может собирать вдвое больше, чем Fenix 6, благодаря большей площади поверхности. Предположительно, это может продлить срок службы батареи до пяти недель, прежде чем ее снова придется заряжать. Это если вы не используете GPS для какой-либо навигации и тому подобного, но все равно результат достаточно внушительный. Что касается программного обеспечения, Fenix 7 поставляется с множеством передовых инструментов для обучения пользователя. Некоторые из них, например, включают в себя совет по времени восстановления, который сообщает вам, когда вы полностью восстановились, а также параметр выносливости в реальном времени, которая позволяет узнать, сколько энергии у вас осталось, и многое другое.