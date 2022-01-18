Garmin официально представила умные часы Fenix ​​7

Свежая новость о запуске новой линейки умных часов Garmin Fenix ​​7, вероятно, будет вам по душе, если в вашей жизни есть хотя бы отдалённый намёк на спорт. Дело в том, что серия Fenix ​​7 была официально выпущена сегодня по стартовой цене 700 долларов — всего на выбор предлагается три размера: Fenix ​​7S (42 мм), Fenix ​​7 (47 мм) и Fenix ​​7X (51 мм). Самым удивительным и, вероятно, заслуживающим внимания дополнением к линейке Garmin Fenix ​​7 являются новые сенсорные экраны. Предыдущие модели Fenix ​​полностью управлялись кнопками. Кроме того, есть также дополнительный фонарик с несколькими светодиодами, который, конечно же, работает как обычный инструмент для освещения вашего пути, но также может переключаться между красным и белым синхронно с вашим темпом, чтобы сделать вас более заметным — это полезно во время пробежки в парке, например.

Кроме того, вы можете получить версию Fenix ​​​​7 с солнечной батареей. Garmin утверждает, что новый экран может собирать вдвое больше, чем Fenix ​​6, благодаря большей площади поверхности. Предположительно, это может продлить срок службы батареи до пяти недель, прежде чем ее снова придется заряжать. Это если вы не используете GPS для какой-либо навигации и тому подобного, но все равно результат достаточно внушительный. Что касается программного обеспечения, Fenix ​​​​7 поставляется с множеством передовых инструментов для обучения пользователя. Некоторые из них, например, включают в себя совет по времени восстановления, который сообщает вам, когда вы полностью восстановились, а также параметр выносливости в реальном времени, которая позволяет узнать, сколько энергии у вас осталось, и многое другое.