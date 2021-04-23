Garmin представила Venu 2 и Venu 2S

Компания Garmin сегодня, 23 апреля, объявила о выпуске новейших смарт-часов для фитнеса — Garmin Venu 2 и Venu 2S. Обе модели смарт-часов оснащены GPS и имеют до 25 спортивных режимов, расширенное отслеживание сна и несколько других впечатляющих функций, которые позволяют пользователям круглосуточно следить за состоянием здоровья и физической подготовкой. Расширенная функция отслеживания сна помогает Garmin Venu 2 определять общее качество сна и предоставлять показатели для оценки пользователю. Кроме того, представители компании заявили, что серия Venu 2 предоставляет новые захватывающие инструменты для определения различных аспектов фитнеса и инструменты для улучшения общей физической формы каждый день.