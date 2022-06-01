Garmin представила часы для бега Forerunner 255 и Forerunner 955

Компания Garmin представила часы Forerunner 255 и Forerunner 955. Младший Forerunner 255 доступен за 349,99 долларов, а Forerunner 955 — за 499,99 долларов. Forerunner 955 также поставляется в версии с питанием от солнечной батареи за 599,99 долларов.

Forerunner 255 — это легкие беговые часы среднего класса, основанные на модели Forerunner 245. Они доступны в двух размерах. Стандартный 46-мм Forerunner 255 весит 49 граммов, а меньший 41-мм Forerunner 255S весит 32 грамма. Также будут варианты Forerunner 255 Music и 255S Music. Модели Music стоят на 50 долларов дороже, что в сумме составляет 399,99 долларов. Часы получили защиту от воды (5 АТМ), рассчитаны на 14 дней автономной работы и до 30 часов в режиме GPS. Ключевые новшества включают новый гоночный виджет, отслеживание вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна, многодиапазонный GPS, NFC для Garmin Pay и возможность для триатлонистов более легко переключаться между видами спорта одним нажатием кнопки. Виджет содержит информацию о подготовке к соревнованиям, включая прогнозы результатов, прогноз погоды и обратный отсчет.

Forerunner 955 — более высококлассные часы для бега. Часы диаметром 47 мм оснащены постоянно включенным полноцветным сенсорным дисплеем в дополнение к пяти аппаратным кнопкам. Как и Forerunner 255, он поставляется с водонепроницаемостью 5ATM, многодиапазонным GPS, отслеживанием вариабельности сердечного ритма, утренними отчетами и новым виджетом гонки. Срок службы батареи составляет 15 дней и 42 часа в режиме GPS. Заряженная солнечными батареями версия 955 Solar работает до 20 дней без подзарядки, из них 49 часов в режиме GPS.
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