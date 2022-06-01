Garmin представила новейшие умные часы

Как раз к Всемирному дню бега компания Garmin представляет две новые модели часов для бега в своей линейке Forerunner: Forerunner 255 за 349 долларов и Forerunner 955 за 499 долларов. Forerunner 955 также будет поставляться в «солнечной версии», которая, как следует из названия, добавляет зарядку от солнца для еще большего времени автономной работы. Forerunner 255 — это легкие беговые часы среднего класса, созданные на основе модели Forerunner 245. Они будут представлены в двух размерах. Стандартный Forerunner 255 будет иметь размеры 46 мм и вес 49 грамм, а меньший 255S будет иметь размеры 41 мм и вес 32 грамма. Также будут варианты Forerunner 255 Music и 255S Music, которые смогут хранить до 500 песен на самих часах. Garmin говорит, что это также включает плейлисты от Spotify, Amazon Music и Deezer.

Модели Music будут стоить дополнительно 50 долларов, что в сумме составит 399 долларов. Часы рассчитаны на водонепроницаемость до 5 атм, 14 дней автономной работы и до 30 часов в режиме GPS. Кроме того, по сравнению с Forerunner 245, линейка 255 добавляет чип NFC для Garmin Pay. Часы по-прежнему оснащены непрерывным мониторингом сердечного ритма, а также датчиками SpO2 для включения таких функций, как Body Battery. Метрика измеряет, насколько хорошо вы восстановились во время сна, а также насколько вы «истощены» в течение дня из-за стресса. Топовые часы, конечно, обладают теми же функциями, но там больше экран, больше датчиков и есть встроенная солнечная батарея.