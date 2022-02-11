Garmin представила прочные смарт-часы Instinct 2 с GPS

В дополнение к обычным версиям Instinct 2 компания Garmin представила три специализированных версии:
Surf Edition, адаптированный для занятий водными видами спорта, совместимый с Surfline Sessions . Доступны размеры Instinct 2 и 2S, с солнечной зарядкой и без нее.
Tactical Edition, предназначенная для военнослужащих, доступна только как Instinct 2 Solar. Список функций включает в себя Kill Switch, Stealth Mode, совместимость с очками ночного видения, координаты положения в двойном формате и режим активности Jumpmaster.
Camo Edition с рисунками Graphite и Mist Camo.
Dēzl Edition, адаптированный для водителей грузовиков. Стартовая рекомендованная розничная цена Instinct 2 Standard Edition составляет 349,99 долларов США.