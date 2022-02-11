Garmin представила прочные смарт-часы Instinct 2 с GPS

Семейство защищенных умных часов Garmin Instinct 2, впервые просочившихся в декабре 2021 года, теперь официально доступна. Последняя партия прочных смарт-часов с GPS от Garmin состоит из моделей двух размеров как с солнечными батареями, так и без них. По сравнению со своими предшественниками, новые умные часы Instinct оснащены улучшенным датчиком SpO2, чипом NFC, а также возможностью расчета максимального уровня VO₂. Модели с солнечной батареей также обещают неограниченное время автономной работы.

В дополнение к обычным версиям Instinct 2 компания Garmin представила три специализированных версии:

Surf Edition, адаптированный для занятий водными видами спорта, совместимый с Surfline Sessions . Доступны размеры Instinct 2 и 2S, с солнечной зарядкой и без нее.

Tactical Edition, предназначенная для военнослужащих, доступна только как Instinct 2 Solar. Список функций включает в себя Kill Switch, Stealth Mode, совместимость с очками ночного видения, координаты положения в двойном формате и режим активности Jumpmaster.

Camo Edition с рисунками Graphite и Mist Camo.

Dēzl Edition, адаптированный для водителей грузовиков. Стартовая рекомендованная розничная цена Instinct 2 Standard Edition составляет 349,99 долларов США.
Комментарии и отзывы Garmin Instinct 2
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