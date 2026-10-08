Garmin представила умные часы Enduro 4

Флагманские часы Garmin Enduro 3 были представлены ещё в 2024 году, поэтому компания решила обновить модель. Новинка получила название Enduro 4 и представляет собой доработанную версию предшественника — при этом стоимость осталась на прежнем уровне, что особенно примечательно на фоне роста цен на память. Garmin Enduro 4 получил на 50% больше оперативной памяти и накопитель объёмом 64 ГБ, то есть вдвое больше, чем у предыдущей модели. По словам производителя, это обеспечивает более плавную работу интерфейса и на 30% более быстрое перемещение по картам. Также появилась новая функция Perspective View, позволяющая видеть больший участок маршрута впереди. Время автономной работы не изменилось — при использовании солнечной зарядки часы способны работать до 320 часов в режиме отслеживания активности или до 90 дней в режиме умных часов при соответствующих условиях освещения.

Также Enduro 4 оснащены 1,4-дюймовым MIP-дисплеем с защитным стеклом Power Sapphire. От OLED-панели Garmin по-прежнему отказывается, поскольку при разработке Enduro приоритетом остаются автономность и функциональность. Для продолжительных тренировок в часах появились два новых режима работы аккумулятора — Max Accuracy и Max Battery. Первый предназначен для относительно коротких занятий, во время которых требуется максимально точное отслеживание активности. Max Battery, напротив, рассчитан на длительные нагрузки, включая ультрамарафоны, когда особенно важна продолжительная автономная работа.